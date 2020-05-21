B.C. Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry / BC省首席卫生官亨利医生 (CBC)

疫情总有第二波：BC省卫生官呼吁人们 “严阵以待”

作者 黎黎 |
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发表 2020年5月21日（星期四）13:49
更新 2020年5月21日（星期四）13:50

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在这次新冠疫情中，BC 省的首席卫生官邦妮·亨利（B​​onnie Henry）医生成为加拿大媒体很 “喜欢” 的一个人物，随着 BC 省的疫情在短期内得到了有效控制，亨利医生的信誉进一步提高。

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这个星期，亨利医生在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说，加拿大将不可避免地出现第二波新冠疫情，但过去几个月的经验教训，将能帮助我们进行应对。

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她在 CBC 的节目中说：

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我内心当然乐观地希望病毒会消失，变异的病毒不会变得更糟，但是，你知道吗，在历史的记录中，所有的大规模流行病都会有第二波。

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行动迅速受赞扬

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在 2002-2003 年的非典疫情中，邦妮·亨利就曾站在 BC 省的应对第一线。

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这次新冠疫情，BC 省是加拿大第二个出现疫情的省份，仅在安省之后，疫情爆发后也是压力山大，老人院情况严重。

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但是，邦妮·亨利医生立即宣布了严格的卫生安全措施，包括呼吁人们居家不外出，外出保持人与人间距等。

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2020年3月26日：温哥华食品超市 Famous Foods 外顾客在排队等候进入店里 （Ben Nelms / CBC）

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而且，BC 省居民们早早就自觉地戴上了口罩，完全没有去傻傻地等候联邦政府  “姗姗不来”  的戴口罩建议。

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随着 BC 省的疫情控制很快成功，新增感染人数和死亡人数大幅下降，邦妮·亨利医生对疫情快速、坚决的反应大受赞扬。

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这个星期二，BC 省进入了疫情应对第二阶段，许多企业和公共场所，包括餐馆和海滩在内，都在保证卫生安全的条件下重新开放。

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BC 省首席卫生官邦妮·亨利医生表示：

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现在是我们进行重组的时候了，在今后的几周和几个月内，我们会发现很多东西，需要做好准备。

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（CBC）

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