加广“追踪新冠病毒大爆发”本周节目精选（5月22日）

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欢迎来到加广中文台“追踪新冠病毒爆发特别节目”报道一周精选。

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收听：加广中文台追踪新冠病毒大爆发特别节目本周精选

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根据CBC报道，截止到今天（5月22日），加拿大全境范围内的受新冠病毒感染为81767，死亡人数是6249。

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这一周，加拿大各省的新增病例出现稳定。但是，加拿大还有不明传染源的案例，令人对安省魁省的“重启”感到担忧。

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从本周开始，加拿大最大省份安大略省和魁北克省都开始有限度重新启动社区。比如，魁北克人从本周末开始可以有10人以下的户外聚会。另外，安大略省的零售业也在“保持社交距离”的前提下部分重启。

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专家警告谨慎重启：加拿大有大量不明传染源感染

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相关阅读：《加拿大谨慎重启，专家担心：很多病例感染源不明》（黎黎）

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安大略省和魁北克省的新增病例虽趋于稳定，但每天仍有数百例，而且许多患者不知道自己是在哪里感染了病毒。

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加拿大公共卫生署 （Public Health Agency of Canada）提供的最新信息表明，加拿大有 3787 个病例是因到境外旅行感染的， 24848 个病例在加拿大本土感染，还有 10433 个病例的感染源信息 “在处理中”。

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因此公共卫生专家们建议，如果重启之后，感染人数出现反弹，应该重新考虑重启政策

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小心第二波卷土重来

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在这次新冠疫情中，BC 省的首席卫生官邦妮·亨利（Bonnie Henry）医生成为加拿大媒体很 “喜欢” 的一个人物，随着 BC 省的疫情在短期内得到了有效控制，亨利医生的信誉进一步提高。

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这个星期，亨利医生在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说，加拿大将不可避免地出现第二波新冠疫情，但过去几个月的经验教训，将能帮助我们进行应对。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说：在历史的记录中，所有的大规模流行病都会有第二波。

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相关阅读：疫情总有第二波：BC省卫生官呼吁人们 “严阵以待” （吴薇）

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吴微的这篇报道详细说明了，第二波疫情来袭不仅仅是一种假设，更可能比第一波还要严重 —— 这是从1918年的西班牙流感第二次爆发得出的结论。

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目前，全球没有出现疫苗，没有特效药物，也没有达到群体免疫。

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专家表示，疫情曲线被抹平并不是因为大部分人有了抗体，而是因为我们停止了互相接触。这也意味着，一旦解除隔离，受感染人数反弹，需要格外谨慎 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世卫组织全体大会：通过独立审议全球初期应对新冠病毒爆发动议

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相关阅读：方华报道《世卫承诺审查国际社会对新冠疫情的应对措施》

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上周日与本周一，世界卫生组织（WHO）使用视频远程方式，召开了两天的全体大会。

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大会上通过了由澳大利亚牵头，欧盟草拟决议，要求对全球早期应对新冠病毒大流行爆发作出独立调查、审议，比如源头来自哪里？初期控制过程中出现了什么问题？这一决议得到了194个会员国中大部分的支持。

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同时，尽管美国和加拿大等国家提议，要求邀请这次应对新冠病毒成绩卓越的台湾列席会议，但是因为中国的强力反对作罢。

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其他报道：加美边境继续关闭

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相关阅读：加美边境：继续关闭，有关限制规定至少再实施一个月（吴薇报道）

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加拿大总理特鲁多星期二（5月19日）在新闻发布会上宣布，加拿大和美国达成协议，将把目前的边境限制措施再实施至少一个月。这是加美第二次推迟开放边界。双方上个月已经把开放边境的时间推迟到5月21日。再次推迟，意味着游客等“非必要入境”人士至少要等到6月18日。

关注疫情期心理健康；特鲁多半裸画作争议

最后来看看两个有意思的新闻。

YouTube视频：专访心理学教授杨丽霞：为什么70%以上华裔在新冠病毒爆发期出现焦虑？表现在什么方面？



相关阅读：专访心理学教授杨丽霞：为什么70%以上加拿大华裔对新冠病毒疫情感到焦虑？

相关阅读：半裸特鲁多和大笑的原住民妇女：加拿大画家的新作引起争议 （吴薇报道）

另外，加拿大原住民克里族的一位画家最近的一幅画作，出现了半裸的现任总理特鲁多和围在旁边大笑的原住民妇女形象，用意是要嘲讽加拿大司法。不过，观众反应两极，有人批评这是低级趣味，也有人觉得是言论自由。

愿你健康安全。下周再会。

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