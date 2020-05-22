加拿大谨慎重启，专家担心，大多数病例的感染源不明

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在封锁了两个来月后，加拿大正在逐渐重新启动经济活动，但目前加拿大人缺乏有关感染源的信息，不少专家对这么快就重新开放表示担心。

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加拿大广播公司报道说，最近几周，安大略省和魁北克省的新增病例趋于稳定，但每天仍有数百例，而且人们并不清楚感染源在哪里，许多患者不知道自己是在哪里感染了病毒。

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多伦多医院 Humber River Hospital 的传染病学家迈克尔·加达姆（Michael Gardam）医生说，这太可怕了，现在有太多的未知因素。

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多伦多以西地区 Peel 区的卫生官劳伦斯·卢（Lawrence Loh）医生本周也表示，安省最近的新增病例为每天300至500例，这与封锁初期时的水平差不多，上周安省的新增病例中大约20% 在 Peel 区，政府应该推迟解封措施。

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魁省蒙特利尔和 Joliette 地区以外的理发店 6月1日起可重新营业 (Jeff McIntosh/The Canadian Press)

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新增病例的感染源仍然是谜

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加拿大广播公司报道说，加拿大有超过 8 万个累计感染病例，联邦政府仅能提供其中不到一半病例的感染源信息，而且连这些信息也不完整。

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加拿大公共卫生署 （Public Health Agency of Canada）提供的最新信息表明，加拿大有 3787 个病例是因到境外旅行感染的， 24848 个病例在加拿大本土感染，还有 10433 个病例的感染源信息 “在处理中”。

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卫生专家们呼吁，如果解封后出现感染趋势反弹，政府则应该重新考虑解封的政策。

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BC 省的网球场已经重新开放 (Ben Nelms/CBC)

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（CBC）

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