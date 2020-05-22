新冠病毒让加拿大气象局暂时关闭蒙市预测中心

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府环境和气候变化部下属的加拿大气象局证实，由于COVID-19病毒肺炎疫情而不得不关闭加拿大气象局在蒙特利尔市中心的预测中心办公室，关闭时间至少两个星期。

加拿大气象局位于蒙特利尔市Place Bonaventure大楼的天气预报中心还包括加拿大航空和航海气象预测中心和魁北克风暴预测中心。

根据加拿大广播公司获得的消息，5月20日星期三加拿大气象局蒙特利尔天气预测中心的员工收到电子邮件，通知他们该中心的雇员中有5人被确诊感染COVID-19病毒，另有两名疑似病例；为小心起见将关闭办公室、所有雇员在家隔离防疫至少两个星期；雇员们被要求在得到新冠病毒测试结果后尽快通知管理层。

大约有70名雇员受到蒙特利尔气象预测中心关闭的影响。

在魁北克气象预测中心暂时关闭的情况下，加拿大气象局在其他地区的气象预测机构将临时负责提供魁北克地区的气象预报。

RCI with Leah Hendry • CBC News

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada