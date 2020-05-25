加拿大商用房屋业主从今天起可申请租金补贴。(Jerilee Bennett/The Gazette via AP)

加拿大商用租金补助项目从今天开始接受申请

作者 吴薇 |
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发表 2020年5月25日（星期一）16:40
更新 2020年5月25日（星期一）16:44

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加拿大商用房屋业主从本星期起可以开始申请联邦政府为缓解中小企业租金压力而设立的商用租金补助项目（CECRA）。为了避免网络不畅，申请者被按省份和租客数量分开。星期一（5月25日）可以提出申请的是产业位于加东四省、BC省、阿尔伯塔省和魁北克省，租客最多不超过10人的业主。

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符合条件的商用房屋业主可以获得占四、五、六月租金50%的贷款。但是如果业主把租金减少75%，这笔贷款可以不还。也就是说，该项目支付这三个月租金的一半，另一半由业主和租户各分担25%。

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申请者的租户必须因疫情关闭，或收入减少75%，每月租金低于5万加元。

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租金是店铺和中小企业的沉重压力。联邦小企业部长伍凤仪呼吁商用房屋业主充分利用这个项目，帮助租户避免破产。

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另外，联邦政府从今天起开通中小企业财务咨询热线1-866-989-1080，聘请125名商贸顾问和会计，每周七天为中小企业提供税务和重启计划方面的建议。

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（RCI with CBC News， Kathleen Harris）

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