加拿大牵头的北约拉脱维亚驻军受假新闻困扰

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在COVID-19病毒肺炎泛滥世界的情况下，不久前有传言说加拿大牵头的北约派驻拉脱维亚首都里加的快速反应部队军营内爆发疫情，不少人感染新冠病毒。

北约派驻拉脱维亚快速反应部队指挥官、加拿大军队上校Eric Laforest表示，这一传言绝对是假新闻；拉脱维亚政府有关部门在该假新闻出现后几个小时就公开发表声明，向民众说明真实情况。

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分析家们认为，这一被波罗的海国家和一些东欧国家媒体报道的假新闻源自俄罗斯，时间是在4月底，正好是北约派驻拉脱维亚部队在5月初举行军事演习之前。

而且这不是俄国第一次使用假新闻手法抹黑加拿大派驻拉脱维亚的驻军，三年前加拿大军队刚刚抵达拉脱维亚不久，针对加拿大军队的一些负面消息就开始流传开来。加拿大军队采取的应对措施是努力在社交媒体发布加拿大军队在拉脱维亚帮助当地社区的正面消息。

北约在拉脱维亚等国家部署快速反应部队是为了遏制俄罗斯在东欧的领土扩张行为。

RCI with Murray Brewster • CBC News

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