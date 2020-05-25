托幼服务跟不上将会影响疫情后经济恢复：专家警告

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在家务和孩子上女性一向充当主力，中外皆然。过去两个月来加拿大各地的大部分工作场所因疫情关闭，同时关闭的还有学校和幼儿园。因此家有未成年孩子的职场女性这段时间生活非常紧张。现在各省逐渐解封，但是暑假的夏令营几乎都取消了。许多当妈妈的可能不得不放弃工作。一些专家警告说，如果女性就业受阻，受影响的将是整个经济和社会购买力。

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道明银行的投资经理戴-艾莫阿（Rachel Dei-Amoah)的两个孩子一个6岁一个10岁。她在接受CBC采访时说，白天她一面工作一面照看孩子，作业有问题了，兄妹俩打架了，都来找她。而爸爸在他们眼里是只有在玩的时候才用得上的。此外她还要负责一日三餐。过去她总是在10点以前睡觉，现在经常是过了午夜还在看文件或是网购。

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虽然觉得辛苦，但是她更发愁的是解封后她怎么回办公室工作。没有夏令营，孩子们只能呆在家里。而这个年龄段孩子在家必须有人照看。

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加拿大经济学家雅尔尼兹安（Armine Yalnizyan）说，如果政府和社会不在托幼服务上提供更多支持，疫情后的经济恢复可能会把女性甩在后面。但是没有女性这个庞大的劳动力群体的参与，经济会恢复得更慢。因为女性就业受影响直接导致家庭购买力的下降。

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恢复女性就业对恢复经济至关重要

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新冠疫情发生后，最早受到打击的恰好是女性员工比较集中的服务、教育、零售和旅游等行业，因此失业率也比男性高。加拿大统计局的数据显示，今年2月到4月，全国女性就业率下降了将近17%。男性就业率下降了14.6%。

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因此有经济学家创造了“she-covery”这个新词，意指女性就业率的恢复。雅尔尼兹安等人认为，没有“she-covery”就没有“recovery”（经济复苏），而女性就业率的恢复离不开优质的、价格合理的托幼服务，以及课外活动和照顾老人的服务。

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夏令营不会永远关闭。但是雅尔尼兹安说，离开职场越久，返回就越难。现在已经有女性员工在回家照顾孩子一个多月后被公司解雇。实际上，托幼服务对女性就业的重要性已经讲了几十年，但是政府好像刚刚才听进去，目前还没有具体措施出台。

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（RCI with CBC News, Cross Country Checkup,Duncan McCue, Kirthana Sasitharan, The Current）

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