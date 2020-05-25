疫情让大公司纠结写字楼是去还是留

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大城市高高矗立的写字楼多年来是大公司中意的总部大楼所在地，但肆虐世界主要城市的COVID-19病毒肺炎却让这一选择被打上了问号。

高层建筑的短板

COVID-19病毒肺炎疫情让高楼大厦的防疫难点突出地反映出来，有些还是难以改变的问题。比如人员集中、上下都要靠数量有限的几个电梯、缺乏停车场导致员工要靠公共交通工具上下班、等等。

在COVID-19病毒肺炎疫情情况下，加拿大高楼大厦都采取了一个电梯每次承载人数不得超过两、三人的防疫措施，这在上下班高峰时段显然会成为大问题。

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在家上班

这也难怪一些高层写字楼的公司在考虑是否可以让员工在家里上班作为长期性的工作模式，这样就不需要再租用办公楼。比如加拿大高科技公司Shopify就刚刚宣布，公司雇员将永久性在家里工作。

一些不能采取永久性在家办公上班方式的公司也开始考虑疫情过后是否要从市中心的搬到郊区，从租高层写字楼中的几层改为在郊区租一个三、四层的写字楼，以免于受必须使用电梯的限制。

落户郊区

加拿大商业楼宇领域的数据分析公司Altus Group公司副总裁Ray Wong指出，公司企业把办公楼落户郊区会有不少的好处，比如租金比市中心的高层写字楼要便宜一半、能够降低公司经营成本，居民住房价格也比大城市便宜一些、有助于减少公司员工的住房负担，等等。

Avison Young Canada公司总裁Mark Fieder认为，一些公司老板会看重在郊区设总部能够让雇员开车上下班这一有利于防疫的因素，因为乘坐公交车和地铁这样拥挤的公共交通工具容易感染COVID-19病毒肺炎这样的高风险传染病。

萝卜干菜各有一爱

不过Mark Fieder认为，虽然有些市中心高层写字楼里的租客会选择到郊区落户，但有些现有的高层写字楼租客不但会继续留在市中心高层建筑、而且会租用更多的楼层，因为COVID-19病毒肺炎疫情带来的一个教训是要保持社交距离，人与人之间的距离不能太近。

在加拿大主要城市拥有不少高层写字楼的投资公司Kingsett Capital公司首席执行官Jon Love指出，市中心的高层写字楼和大城市郊区的低层写字楼各有千秋，做出什么样的选择取决于公司经营的侧重点。比如Microsoft, Google, Telus和Deloitte这样的知名企业就选择在加拿大最大城市多伦多市中心落户。

人是健忘的

Avison Young Canada公司在温哥华办公室的Glenn Gardner认为，在COVID-19病毒肺炎疫情让人谈疫色变的情况下，人们的想法可能是短期和情绪化的，就像当年的911恐怖袭击事件一样。当时人们都在说不会有人再愿意坐飞机了、不会有人再愿意租高层建筑的顶层了；但人们的记性是短期的、是健忘的，911后没有几年就回复到原状，大城市市中心高层建筑的顶层也依然是受人青睐的楼层。

RCI with Dianne Buckner • CBC News

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