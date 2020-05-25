(Richard Buchan/Canadian Press)

蒙特利尔华人医院的一名医护人员因新冠丧生

作者 黎黎 |
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发表 2020年5月25日（星期一）06:50
更新 2020年5月25日（星期一）07:54

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魁北克省又有一名在老人护理机构 CHSLD 工作的医护人员因在工作中感染新冠而丧生，蒙特利尔市 Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 的 CIUSSS 工会于周日（5月24日）确认了这一消息，并对这一不幸表示悲痛。

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蒙特利尔华人医院的雇员

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加拿大广播公司报道说，这是一名 40 多岁的男子，是几个孩子的父亲，他是蒙特利尔市华人医院（l’Hôpital chinois）的全职雇员，在华人医院工作有 5 年之久。

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新冠疫情爆发后，他前往几个 CHSLD 机构进行援助，在工作中感染了新冠病毒，被送入重症监护室抢救 了 5 周，最终不治，于上周四去世。

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Un lit d'hôpital inoccupé dans la section des urgences.

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PHOTO : CBC/ROBERT SHORT

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报道说，这名男子是在蒙特利尔市 Centre-Sud 区的一个老人护理机构工作时被感染的。

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加拿大广播公司还报道说，这名男子以前并没有健康方面的问题，他是疫情爆发以来魁北克省的第四位在工作中感染了新冠病毒而丧生的护工。

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（Radio-Canada）

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