加拿大国家养老基金资产上升

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加拿大国家养老基金 – 加拿大退休金计划 （Canada Pension Plan，CPP）投资委员会的主席马克·马钦（Mark Machin）表示，尽管冠状病毒导致全球经济停摆，但加拿大的国家退休金计划是安全的。

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CPP 本周二（5月26日）发布的报告显示，尽管出现了新冠疫情，CPP 的资产一年来仍有明显增加，截至到今年 3 月底，加拿大国家养老金计划的净资产总额为 4,096 亿加元，高于上一财政年度末的 3,920 亿加元。

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在截至到 3 月 31 日的财政年度中，加拿大退休金计划在扣除开支后的收益率为 3.1％。

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加拿大退休金计划投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board）表示，过去 5 年来，投资回报使国家养老基金的资产增加了 1,230 亿加元。

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马克·马钦（Mark Machin）表示：“

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尽管在最后一个财政季度出现了严重的下行压力，但基金在 2019 日历年的收益率达到 12.6％，再加上多元化投资组合的相对弹性，从而缓解了疫情的影响。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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