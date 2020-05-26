加拿大总理贾斯廷·特鲁多走出里多别墅

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年5月25日，星期一，加拿大总理贾斯廷·特鲁多走出里多别墅的前门，前往渥太华参加一个新闻发布会。根据一项新的民意调查，一半的加拿大人认为他们没有从政府那里得到关于COVID-19的全部真相。THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada