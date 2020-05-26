加拿大总理贾斯廷·特鲁多走出里多别墅

作者 RCI |
china@rcinet.ca
发表 2020年5月26日（星期二）11:19
更新 2020年5月26日（星期二）11:41

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年5月25日，星期一，加拿大总理贾斯廷·特鲁多走出里多别墅的前门，前往渥太华参加一个新闻发布会。根据一项新的民意调查，一半的加拿大人认为他们没有从政府那里得到关于COVID-19的全部真相。THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

困于室内 - 照片里我们的生活

分类检索

栏目

作者