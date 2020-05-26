太阳马戏团前老板想把马戏团买回来

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太阳马戏团 （Cirque du Soleil ）的创始人盖伊·拉利伯特（Guy Laliberte）说，他想回购自己在 36 年前创立的太阳马戏团 Cirque du soleil 。

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今年 2 月，拉利伯特刚刚出售了自己在这个著名马戏团中持有的最后股份，现在，他在加拿大广播公司 Radio-Canada 的一档电视节目中表示，希望组建一个收购团队，把太阳马戏团买回来。

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他在参加电视节目 Tout le monde en parle 时说，现在，我决定着手进行回购程序。

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太阳马戏团遭受疫情严重打击

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新冠疫情对太阳马戏团造成严重打击，所有演出都停演，这个娱乐界的巨人陷入了巨额债务。

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加拿大广播公司报道说，该马戏团目前欠债权人超过 12.5 亿美元。

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盖伊·拉利伯特表示，他在 1984 年创立的太阳马戏团 “给与我很多，如果我能帮助的话，我们会提供帮助”。

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他表示，目前已经有娱乐界的知名人士对太阳马戏团表示有兴趣。

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蒙特利尔市的媒体巨头 Quebecor 集团也已经表示有意购买该公司的股份。

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魁北克政府说，准备在财政上帮助太阳马戏团，魁省经济部长皮埃尔·菲茨吉本（Pierre Fitzgibbon）上周证实，省政府正在与潜在投资者进行谈判。

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马戏团的三大股东

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今年 2 月，盖伊·拉利伯特（Guy Laliberte）向魁北克养老基金 – 魁北克省储蓄投资集团 The Caisse de dépôt et placement du Québec 出售了自己在公司里最后的 10％ 股份，尽管金额没有公开，但那部分股票的价值估计超过 1 亿美元。

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总部位于旧金山的美国私募股权公司 TPG Capital 在 2015年购买了太阳马戏团 60% 的股份，是马戏团的大股东，中国的复星资本集团持有 20％ 的股份，魁省储蓄投资集团持有 20% 的股份。

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（CBC）

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