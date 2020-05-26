孟晚舟和其支持者这么早就开始庆祝胜利了？

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虽然加拿大不列颠哥伦比亚省法院本星期三才公布对孟晚舟引渡案是否满足双重犯罪前提条件的裁决，但孟晚舟和其支持者们星期六早晨就已经在BC省高等法院大楼的台阶上摆拍合影，照片上人人伸出大拇指或两个手指组成V字、似乎是在庆祝胜利。

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加拿大广播公司记者报道说，整个拍摄似乎是精心安排的，先是十一个人站好拍摄位置，摄影师拿出小梯子占在上面调整好角度，然后孟晚舟走出其黑色越野车直奔给她预留的中间位置，总共不到5分钟孟晚舟就回到其汽车里。

加拿大引渡案件专家Gary Botting说，他过去从未见过这样的事情，不过似乎也可以理解孟晚舟的做法，毕竟她从2018年底就开始面对美国司法机关的犯罪指控、等待加拿大法庭的引渡裁决。

48岁的中国华为公司首席财务官孟晚舟被美国司法机关指控犯有诈骗罪、要求加拿大把她引渡给美国受审。

应美国司法机关的要求，加拿大警方在2018年12月初拘捕了在温哥华国际机场转机的孟晚舟。

孟晚舟在不列颠哥伦比亚省女子监狱呆了一个星期后，法庭同意了孟晚舟缴纳1千万加元保释的条件，准许孟晚舟居住在拥有的价值超过千万加元的豪宅里。

加拿大不列颠哥伦比亚省高级法院法官Heather Holmes上个星期通知孟晚舟引渡案的有关各方，她将在5月27日温哥华当地时间上午公布其就孟晚舟引渡案是否满足双重犯罪前提条件的裁决。

如果法官裁决美国司法机关指控孟晚舟的诈骗罪在加拿大不属于刑事犯罪，则孟晚舟引渡案将失去法理基础，孟晚舟就可以自由返回中国。如果法官的裁决是孟晚舟受到的诈骗罪指控在加拿大也属于刑事犯罪，则孟晚舟的律师团还可以选择其他司法途径把官司继续打下去。

RCI with Jason Proctor • CBC News

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