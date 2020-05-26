申请薪酬支出补贴的加拿大政党遭到尖锐抨击

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加拿大联邦的五个政党当中有四个申请了薪酬支出补贴。这是联邦政府在疫情期间为帮助企业和非盈利组织保留员工设立的一个项目。但是两名保守党领袖候选人和唯一一个没有提出申请的政党魁北克党团对此提出了尖锐的批评。

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魁北克党团领袖布朗谢特（Yves-François Blanchet ）星期一（5月25日）在新闻发布会上尤其对自由党和保守党这两个“大户”不客气。他说，新民主党和绿党也许需要资助，但是这两个党今年第一季度筹集了大笔经费，不应该再来沾这个光。

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虽然申请并领到薪酬支出补贴的有保守党，但该党领袖候选人麦凯（Peter MacKay)和奥图尔（Erin O’Toole)周末也在推特上提出了批评。奥图尔说，如果他当选党领袖的话，就不会提出申请，并且会在未来把这笔钱还回去。

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新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh)表示，就该党的财政状况来说，他提出薪酬支出补贴申请完全没有心理负担。因为收入下降导致裁员。被裁掉的员工一样要去领其他补助。

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（RCI with Globe and Mail, CBC News)

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