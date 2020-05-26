阿尔伯塔省废弃落基山麓露天采煤禁令

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加拿大能源省份阿尔伯塔省政府在采取措施取消禁止露天煤矿开采的禁令，这个禁令从上世纪70年代开始实行，目的是保护阿尔伯塔省的自然和生态环境。

半个世纪的禁令

这个禁令的结果是，在过去半个世纪的时间里阿尔伯塔省落基山脉地区被禁止露天开采煤炭。

阿尔伯塔省政府认为，上述实行了半个世纪的煤炭政策早已过时，取消该政策会带来大量新投资，所以应该让这个政策在6月1日寿终正寝。

而环境保护人士认为，实行了半个世纪的阿尔伯塔省限制煤炭开发的政策起到了保护生态系统、保护野生动物、保护阿尔伯塔省水源的整体性保护效果，取消这一政策会导致环保政策出现空白的严重问题。

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环保组织

阿尔伯塔野生生物协会的Nissa Petterson指出，没有了七十年代推出的煤炭政策就失去了有效、有力地保护土地不被工业开发活动破坏的手段；而且省政府不进行公众咨询就对环境保护政策做出如此重大的修改完全没有公开和透明可言。

但阿尔伯塔省政府环境厅长Jason Nixon指出，上世纪七十年代推出的煤炭政策划分出了黄、蓝、粉红和紫色四种土地保护区域；即便没有了半个世纪前推出的煤炭政策，阿尔伯塔省政府仍然会有足够的措施对落基山麓的黄色地区提供同样程度的环境保护；而在蓝色、粉红色和紫色所代表的区域，半个世纪前煤炭政策推出时所缺乏的项目规划、项目附属的基础设施建设标准、环境保护评估机制问题已经得到解决，所以该政策已经过时、不再需要。

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与时俱进

阿尔伯塔省政府能源厅长Sonya Savage认为，阿尔伯塔省政府取消半个世纪前的煤炭政策是在与时俱进，也是按照常理行事；会为阿尔伯塔省带来新的投资机会和就业机会。

在上世纪七十年代推出的煤炭政策被取消后，新的煤矿开采项目将不再受到原来的限制、可以直接被送交阿尔伯塔省政府下属的能源署审批。

阿尔伯塔省能源署发言人Kavi Bal表示，能源署会用同样的环境保护标准来评估煤炭开发项目是否可行。

亚洲客户

曾经担任过阿尔伯塔省环境厅长、现在担任加拿大煤炭协会会长的Robin Campbell指出，阿尔伯塔省不但煤炭资源储量丰富，而且属于是世界钢铁工业所需要的高质量焦煤，日本、中国和韩国都是缺乏炼钢焦煤的亚洲钢铁生产国。投资者虽然愿意拿出高达10亿加元的巨资开发阿尔伯塔省煤矿，但想要知道自己投资的项目能够通过政府的评估审议，而不是陷入旷日持久、忽上忽下的不确定局面。

Robin Campbell认为，阿尔伯塔省政府取消半个世纪前生效的煤炭政策的决定等于是解除了对过去基本上禁止开发的二级土地（蓝色）的限制，给十几个煤炭开采项目带来了生机，使这些项目可以进入能源署的评估审核阶段。

RCI with Robson Fletcher, Jordan Omstead • CBC News

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