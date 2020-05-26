魁北克省重启零售业，购物中心有可能 6月1日开门

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新冠疫情导致魁北克省的零售业被迫停摆超过 9 周，本周一（5月25日），大蒙特利尔被列为非必要服务的零售店也开始营业了，但是，所有购物中心仍保持关闭。

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魁北克省长弗朗索瓦·莱戈特 （François Legault）周一宣布，除了大蒙特利尔地区外，魁省其他地区的购物中心有可能在 6 月 1 日重新开门。

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顾客购物 “新” 体验

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星期一能开门的，是临街的零售店，也就是在大街上有出入口的商店，不少商店前人们排着队，自觉保持着两米距离。

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蒙特利尔的服装店和鞋店重新开门后，顾客尤其多 / PHOTO : IVANOH DEMERS

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各商店在开门前已经进行了数天的特殊准备。

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重新营业的商店不但限制同时进入商店的顾客人数，而且在入口处安装有消毒站，在结帐处和服务柜台前安装有机玻璃，店里增加了陪同顾客的员工，员工们都戴着手套、口罩，甚至有员工穿着防护服 …

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顾客在进入商店前需要先听商店员工重申进店后必须遵守的卫生防护措施 / PHOTO : IVANOH DEMERS

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现在购物和疫情前不一样了，以前人们总是在商店里自己东摸摸西摸摸，现在，一些商店是由员工跟着顾客，顾客想看哪件商品，不能自己触摸，而是由员工把商品展示给顾客看，以避免之后要对顾客触摸过的商品不停地消毒。

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每次有顾客试完衣服，商店员工都要对试衣间进行一次消毒 / PHOTO : IVANOH DEMERS

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在零售业重启的第一天，消费者们有人高兴有人不高兴。

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一位戴着口罩的女顾客告诉加拿大广播公司，我终于可以来购物了，虽然不能触摸商品，但店里有很多销售员在为顾客服务，感觉不错。

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另一位和朋友一起逛街的年轻人说，我出来购物还是很担心的，但我们都尽量采取了防护措施。

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（Radio-Canada）

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