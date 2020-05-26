魁北克：应给一线抗疫的难民申请者移民身份

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加拿大魁北克省长François Legault星期一表示，他已经要求魁北克移民厅长Simon-Jolin Barrette对积极在新冠病毒肺炎疫情严重的养老院参加抗疫工作的难民申请者以个案的方式进行移民审核，以感谢他们对魁北克省抗击COVID-19病毒肺炎疫情所做的贡献。

这等于是魁北克省长François Legault改变了其原来拒绝给在抗疫前线工作的难民申请者以任何移民优先考虑的立场。

François Legault领导的魁北克省政府在对待非常规渠道难民申请者方面一直持比前任自由党政府要强硬的立场，并反对魁北克省多接收常规移民、上台执政后已经削减了每年接收的移民数额。

魁北克省长François Legault星期一指出，他虽然愿意积极考虑让在魁北克老人院参加抗疫工作的难民申请者直接获得移民身份，但要明确这是临时性做法，不是说将来任何在魁北克拿到工作签证的人都应该被接受为移民。

RCI with Benjamin Shingler • CBC News

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