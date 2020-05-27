一名跑步者经过加拿大蒙特利尔雅克·卡地亚广场

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2020年3月25日，星期三，加拿大蒙特利尔，一名跑步者经过雅克·卡地亚广场。一些蒙特利尔餐馆的老板计划在周三早上把他们的锅碗瓢盆拿到街上，要求回答他们什么时候可以重开餐馆。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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