加拿大阿尔塔省埃德蒙顿市罗杰斯广场Oilers冰球队之家

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发表 2020年5月27日（星期三）11:07
更新 2020年5月27日（星期三）11:39

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2020年3月12日，星期四，加拿大阿尔塔省埃德蒙顿市罗杰斯广场Oilers冰球队之家外，一名行人在散步。由于COVID-19大流行，NHL暂停了2019-20赛季。THE CANADIAN PRESS/Jason Franson

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