新冠病毒疫情让加拿大丰业银行坏账大增

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加拿大五大商业银行之一的丰业银行Scotiabank星期二公布的到4月底结束的上一季度财务报表显示，该银行虽然获得利润13亿2千万加元、但比去年同期的盈利水平下降了40%。

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丰业银行盈利水平下降是因为COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥让银行坏账增加，丰业银行不得不把坏账水平加倍，从去年同期的8.73亿加元猛增到今年第一季度18.5亿加元的水平，坏账增加幅度高达111%。

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银行界对坏账的定义不是收不上来的贷款，而是没有按期还本付息的贷款。

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丰业银行星期二公布的财务报表显示，该银行的三十万加拿大客户寻求银行给与房贷等贷款还本付息方面的宽限，包括那些在COVID-19病毒肺炎疫情期间向银行提出宽限房贷月供请求的客户。这三十万加拿大客户向丰业银行借贷的数量约为6百亿加元。

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加拿大丰业银行的财务报告还显示，有约2百万国际客户申请了债务宽限。拉丁美洲是加拿大丰业银行重点经营的海外市场，而这次COVID-19病毒肺炎疫情让一些拉丁美洲国家的债务危机迅速恶化。

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加拿大银行业素来有加拿大经济风向标之称。在丰业银行之后，加拿大皇家银行、多伦多道明银行TD、帝国商业银行CIBC、和蒙特利尔银行将在今后几天相继发布自己的季度财报。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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