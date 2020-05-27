热浪来袭，加拿大环境部告诫人们小心中暑

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大环境部发布了特殊天气警报，警报说魁北克省的大部分地区、新不伦瑞克省的大部分地区以及首都渥太华地区，本周遭遇高温。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上述地区在白天的最高温度会达到30到33摄氏度，加上湿度指数，实际温度相当于在35到38摄氏度之间，夜间的最低温度在18到22摄氏度之间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔今夏气温高于正常水平

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在魁北克省，蒙特利尔市、拉瓦尔市、南岸地区，以及Laurentians、Mont-Laurier、Joliette、三河市（Trois-Rivières）等地都出现高温。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市的公共卫生官 Mylène Drouin 医生表示，疫情加上闷热天气，市政面临着“双重挑战”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，公共卫生部门要求市政府尽快开放市政公园的浅水池，让孩子们有去暑的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说，家里没空调的人，以前可以去购物中心或电影院等躲避热浪，但疫情下这些场所都关了，市政正在考虑在公园里建立能让人们在保持间距的条件下纳凉的场所。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Mylène Drouin 医生敦促人们尽可能呆在凉爽的地方，多喝水，用冲冷水浴等方法降温。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她还告诫市民们要多关注老年人的状况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部的气象学家安德烈·坎廷（AndréCantin）表示，预计今年整个夏季，蒙特利尔市的平均气温将高于正常水平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其他省份

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大环境部的特殊天气预警也覆盖了新不伦瑞克省的大部分地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对渥太华和加蒂诺地区，加拿大环境部也发出高温警告，说高温加上湿度，白天的气温在34至39摄氏度之间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环境部说，炎热潮湿的闷热天气，有可能让人们中暑或感到疲惫。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

预计上述地区的天气到星期五和星期六会凉爽一些。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada