饱受疫情之苦的加拿大酒店业要恢复营业

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在COVID-19病毒肺炎泛滥的情况下，加拿大酒店业基本上出于停摆状态，约25万员工失业。

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在马上就要进入夏季酒店业传统高峰季节和COVID-19病毒肺炎疫情进入受控状态的情况下，加拿大酒店业准备重开运营。

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卫生专家和酒店业的共识是，重开酒店业务的关键是实行针对COVID-19病毒的消毒措施，以最大限度降低感染新冠病毒的危险。

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加拿大酒店联合会主席Susie Grynol认为，北美大陆酒店业实行统一标准的消毒清洁措施对重开经济至关重要。特别是要加强对经常会被触摸的客房门把手、电灯开关、电视遥控器、水龙头的清洁和消毒工作。对那些不易消毒的物品比如床罩、笔、记事簿、杂志，则应该从客房移除。

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不过加拿大酒店业内人士知道，在COVID-19病毒肺炎疫情没有被全面扫除之前酒店业只能有限度复苏，因为酒店业收入一大来源是大型会议，从展销会、公司年会、筹款晚会、大型宴会到婚礼活动，这些大型聚会需要租用酒店的会议大厅和大量客房。在COVID-19病毒肺炎疫情阴影下，几乎没有人组织举办大型聚会活动。

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此外，在受到COVID-19病毒肺炎疫情惨重打击的民航业恢复正常运营之前，酒店的商务旅行客源仍然会很有限。

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RCI with Hannah Thibedeau • CBC News

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