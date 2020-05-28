加拿大总理特鲁多等国家领导人在联合国峰会上呼吁全球加强合作

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加拿大总理特鲁多星期四（5月28日）和联合国秘书长古铁雷斯（Antonio Guterres）及牙买加总理霍尔尼斯（Andrew Holness）共同主持了一个联合国线上峰会。特鲁多在峰会开幕式上发表讲话时呼吁国际社会联手抗疫，并为疫情后的经济恢复共同制定计划。

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他强调说，加拿大将积极支持国际机构，因为世界经济和加拿大国内经济的恢复都需要它们。

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德国总理默克尔、英国首相鲍里斯和法国总统马克龙等五十多个国家的领导人参加了这次联合国线上峰会。国际货币基金组织和世界银行等机构也派代表参加。马克龙在发言中表示，没有一个国家能够在疫情中独善其身。

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联合国说，新冠疫情影响了所有国家的经济，尤其是在疫情前已经债务缠身的发展中国家。如果没有一个合作复苏计划，今年将有3430多万人陷入极度贫困，世界经济在今后两年中将损失8.5万亿美元。

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（RCI with CP, CBC News, Mike Blanchfield, Joan Bryden)

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