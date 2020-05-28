港版国安法决议获中国全国人大通过，加英美澳外长发表联合声明深表关注

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台湾行政院星期四启动“香港人道援助关怀行动专案”, 美国国务院宣布香港不能继续享有特殊待遇。

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中国十三届全国人大星期四（5月28日）以2878票赞成，1票反对，6票弃权的投票结果通过了制定香港版国安法的决议（“全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）”）。这部法律由全国人大制定后，将直接列入《基本法》附件三在香港实施。

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加拿大、英国、美国和澳大利亚四国外长随即发表联合声明，对中国全国人大通过香港国安法决议草案表示深切关注。声明说，香港是作为一个自由的堡垒繁荣起来的。国际社会与香港的繁荣与稳定息息相关。由中国政府直接实施国安法，而不是让香港自己的立法机构根据《基本法》第23条立法，这个决定会削弱香港人的自由，进而损害香港的自治和保障其繁荣的体制。

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声明还说，中国政府自行制定香港国安法的决定与《中英联合声明》中的国际承诺产生了直接冲突，破坏了“一国两制”的框架。香港国安法增加了在香港起诉政治罪的可能性，损害了保护香港人权利的承诺，包括在国际人权公约中规定的权利。

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国际人权公约包括《公民权利与政治权利国际公约》和《经济，社会及文化权利国际公约》等一系列公约，在香港得到承认。

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加英美澳四国外长还在声明中说，他们非常担心北京此举将会加剧香港社会中的分歧，无助于各方的相互理解与和解。

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日本政府表达了类似的担忧。日本内阁官房长官菅义伟说，香港保持“稳定和民主发展”至关重要。

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台湾行政院启动救助港人方案

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台湾行政院星期四启动“香港人道援助关怀行动专案”。台湾立法院邀请陆委会、移民署和法务部共同研究港人的居留、安置和照顾等措施。预计专案具体内容将会在一星期内提交行政院。

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台湾总统蔡英文表示，随着中国打破对香港的一国两制五十年不变的承诺，香港局势也会对区域和平稳定造成冲击。台湾有责任与国际民主阵营携手合作，持续撑香港，撑港人。

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美国：香港不能继续享有特殊待遇

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美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）星期三在美国国会作证并发表声明，称中国全国人大上个星期宣布的关于港版国安法的决议草案违背《中英联合声明》，破坏香港的自治与自由。香港无法继续维持高度自治状态，因此不能再享有美国相关法律规定的特殊待遇。

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根据美国的《香港政策法》，如果香港不再高度自治，或者说其自治状态与其他中国城市等同，美国国会可以取消香港的独立关税区地位，并不再允许香港获得美国的尖端科技。这将会对香港的亚洲金融中心地位产生严重影响。

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美国商务部长罗斯（Wilbur Ross)在同一天也表示，美国政府正在研究对中国政府采取什么样的制裁行动。

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（RCI with AP,CBC News)

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