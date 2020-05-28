皇家银行和蒙特利尔银行利润齐齐下跌

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加拿大五大商业银行中的皇家银行和蒙特利尔银行星期三公布的财务报表显示，这两大加拿大银行在今年4月底结束的第一季度期间盈利水平与去年同期相比都有大幅度下跌，也都拨出大笔资金用于坏账预备金。

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作为加拿大最大银行的皇家银行今年第一季度盈利14亿加元，比去年同期的盈利水平猛跌了54%，每股盈利1.03加元，比分析家们预期的每股1.58加元的盈利相差甚远。

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导致皇家银行盈利下降的主要原因是COVID-19病毒肺炎疫情造成的经济衰退。皇家银行不得不在第一季度拨出28亿加元用于坏账预备金，而去年同期的坏账预备金只有4.2亿加元。

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加拿大第四大银行蒙特利尔银行4月底结束的第一季度财务报表显示，今年第一季度盈利6.89亿加元，比去年同期15亿加元的盈利水平跌幅超过一半。蒙特利尔银行在第一季度拨出了11.1亿加元用于坏账预备金，而去年同期的坏账预备金只有1.76亿加元。

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不过，皇家银行和蒙特利尔银行都没有亏待股东，分别向股东派发季度红利每股1.08加元和1.06加元。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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