加广追踪新冠病毒大爆发本周精选：“种族歧视事件报告”平台启动；社区重启带来的忧虑（5月29日）

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全国性反种族歧视报告平台启动

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本周四，加拿大华裔权益机构“平权会”的多伦多分部召开网络记者会，宣布设立一个全国性的平台，”反新冠病毒种族主义“，专门用来报告与新冠病毒相关的种族歧视事件、新闻，并向有需要者提供医疗、心理、法律、劳工权益等各项服务。

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这个平台网站是：www.covidracism.ca 同时，也可以通过他们的电话以及邮件与他们联络。

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这一个反种族歧视平台是得到了加拿大文化遗产部的数码项目资助的。

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出席网络记者会的人士包括了平权会主席吴婷婷（Amy Go)女士，以及来自蒙特利尔和多伦多的代表。

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也有两位是近期种族主义仇恨事件的受害人，包括了多伦多一名护士Catherine。四月初，她一方面要承受在医护前线工作的压力和危险，一方面却在大街上受到攻击，那人还朝她吐口水，大喊要她滚回她来的地方。她也谈及自己的一名同事也受到种族主义言语攻击。她希望更多的人站出来分享自己的经历，尽管不愉快，但只有说出来，你才会发现，这并非孤立事件

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自新冠病毒爆发，针对亚裔的歧视、仇恨事件在加拿大有显著增加。在西部的温哥华，90多岁的华裔老人遭到种族主义者攻击，被推倒在地，中华文化中心和唐人街的石狮子遭到种族主义涂鸦；东部的蒙特利尔，几处佛教标志被损坏；加拿大最大城市多伦多，亚裔遭到殴打和辱骂，甚至有医护人员被吐口水。

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当然，也有政治人物试图借新冠病毒的机会来表达他们的种族主义、反移民的观点，等等。

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加拿大平权会多伦多分会希望这个平台能够尽可能收集在这次新冠病毒爆发期间，针对亚裔的仇恨言论与犯罪行为，令事件曝光。

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他们进一步呼吁加拿大各级政府，包括教育以及媒体文化领域一道，更强烈发声，谴责种族主义。

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而在目前最为重要的是，在一些城市，警方已经表达担忧，就是在制止种族主义仇恨犯罪方面，警力不够 —— 平权会因此呼吁政府应该特别保证这方面的资源，比如在警局设立仇恨犯罪部门，并呼吁检察官在案件调查审理中，考虑种族仇恨的动机与因素。

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老人院护理问题浮出水面

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本周在加拿大，在安大略省和魁北克省援助老人院、长期护理院的军队人士发布调查报告，再次揭示老人院护理方面出现严重不足，以及在应对新冠病毒爆发上，行动迟缓。

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相关阅读：老人院疫情危机：为什么BC省很快控制住了，而魁省安省却一片哀鸿 （黎黎）

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报道提及了老人院的投资和政府监管问题，以及在新冠病毒爆发后，BC省很快给医护人员补贴，并提供保护设备等。

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相关阅读：魁北克省老人院既缺人又缺防护用品：加拿大军队提交报告，省长宣布招聘万名护工 （吴薇）

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重启带来的担忧

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此外，这两周，加拿大开始部分重启，包括了最大城市多伦多。政府虽然规定，重启的前提是大家需要遵守“保持社交距离”。但上周六，大批人群涌入了多伦多市区某公园，完全无视规定，引发批评。

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相关阅读：多伦多仿效美国城市，在公园草地上涂画 “社交距离圈” （黎黎）

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孟晚舟案重要裁定与中国通过“香港国安法”

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而本周，与加中关系相关的两个重要议题同样广泛关注：

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首先是，华为财务总监孟晚舟引渡美国案件审理，本周二一早做出了一项重要裁定：BC省最高法院裁定，孟晚舟涉及的指控符合“双重犯罪标准，引渡案继续进行。

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吴薇报道：孟晚舟没有获胜：BC省高等法院裁定华为财务总监的引渡案应继续进行

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加拿大联邦政府外交部长尚普兰（François-Philippe Champagne）在裁决公布后表示，孟晚舟案的这项裁定彰显了加拿大实行司法独立制度的特点。

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这位加拿大外长强调，加拿大联邦政府将继续在孟晚舟引渡案问题上保持透明，继续与中国政府进行在坚持原则基准上的对话和合作，以寻求已经在监狱被中国司法机关监禁一年半的加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor的早日获释。

方华报道：加拿大外长：孟晚舟案彰显加拿大司法独立

再有就是，中国人大在5月28日通过了针对香港的“国家安全法”。

加拿大加入英国、澳洲、美国对中国的做法表示深切关注，认为中国的做法破坏了一国两制。

相关阅读：港版国安法决议获中国全国人大通过，加英美澳外长发表联合声明深表关注 （吴薇）

这就是本周加广精选，谢谢收听，下次再会。

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