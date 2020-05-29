美国明尼阿波利斯一名抗议者举着一面美国国旗

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2020年5月28日，星期四，在美国明尼阿波利斯，一名抗议者举着一面美国国旗在燃烧的建筑物旁边。周一在警方拘留中死亡的黑人乔治·弗洛伊德在明尼阿波利斯引发连续三晚爆力抗议活动。THE CANADIAN PRESS/AP-Julio Cortez

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