美国明尼阿波利斯骚乱：涉案警察被指控谋杀罪名

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美国明尼阿波利斯市警察德里克.肖万（Derek Chauvin）被指控三级谋杀罪名。此前他用膝盖压住一名黑人颈部的视频被上传到网上。这个名叫弗罗伊德（George Floyd）的黑人随后死亡。在路人拍下的视频中，他哀求肖万放开他，说自己无法呼吸。但肖万不理会。他的三名同事没有阻拦他。肖万死后次日，他们四人被警方开除。

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三级谋杀罪名可被判最长25年的有期徒刑。当地司法部门说，他们从网上视频、警方视频和证词中获得了足够的起诉依据。

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特朗普推文被指歌颂暴力

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明尼阿波利斯市已经连续三天陷入骚乱，入夜后尤其严重。美国总统特朗普在推特上谴责趁乱纵火打砸的人，并警告“抢劫开始，射击也开始”。推特认为这句话违反了该平台禁止歌颂暴力的原则，隐藏了这条推文，但是没有删除它。

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此前特朗普发推文称邮寄投票可能造成严重欺诈。推特给这条推文加上蓝色惊叹号，提醒公众核查事实。愤怒的特朗普用限制社交媒体免责保护权的行政令来回击。

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（RCI with CBC News, Reuters)

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