餐馆停摆，鸡蛋供过于求，魁省将宰杀30万只蛋鸡

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在乳制品产业受到疫情打击后，现在轮到鸡蛋产业了。

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魁北克省鸡蛋生产商联合会 (la Fédération des producteurs d’œufs du Québec) 表示，疫情导致餐馆停业，对鸡蛋的需求大减，在这种情况下，为了减少损失，魁省不得不提前宰杀 30 多万只蛋鸡。

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鸡蛋生产商收入减少 75%

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联合会主席 Paulin Bouchard 解释说，COVID-19 疫情带来的停摆，使鸡蛋生产商们的收入减少了 75％ 至 80％，即使食品超市的鸡蛋销售有所增加，也抵消不了这一损失。

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因此，魁省的鸡蛋生产商只能提前宰杀 350,000 至 500,000 只蛋鸡，以减少运营成本，控制损失。

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魁省的蛋鸡 / PHOTO : RADIO-CANADA / OLIVIA LAPERRIÈRE-ROY

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不过，养鸡场 Ferme Désilco 的业主 Jean-Philippe Désilets 表示，蛋鸡将被送到屠宰场，鸡肉还是会被用上的。

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乳制品产业已受冲击

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在养鸡业之前，乳制品生产商已经遭受疫情的冲击。

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由于大量的酒店、餐馆、学校等关门，对牛奶的市场需求急剧下降，导致魁北克省和安大略省的乳制品生产商别无选择，只能把大量的牛奶白白倒掉。

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另外，魁北克省鸡蛋生产商联合会本周还表示，将对鸡蛋的销售情况每周审核一次，根据情况的变化来安排对蛋鸡的处理。

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(Radio-Canada)

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