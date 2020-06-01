加拿大同意为抗疫一线军人支付特别勤务薪酬

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加拿大军队派往安大略省和魁北克省COVID-19病毒肺炎疫情集中爆发的老人护理院抗疫救灾的军人将获得较高的薪酬，其薪酬和福利将比照执行海外军事任务军人的标准发放。

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加拿大军队总参谋长万斯将军证实，加拿大国防部长和退伍军人部长都已同意把被派往一线参加抗击COVID-19病毒肺炎疫情的加拿大军人划入执行危险任务的特别勤务类别。

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这一较高水平的薪酬福利将从军人们开始接受抗疫培训之日开始，直到他们任务完成返回军营时为止。

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到上星期四截止的统计数字显示，有40名在魁北克省和安大略省老人护理院参加抗疫工作的加拿大军人感染了COVID-19病毒，其中25人在魁北克、15人在安大略省的老人护理院。

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共有1675名加拿大军人被派到魁北克和安大略省的老人院参加抗疫救灾工作。

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派驻魁北克省和安大略省老人护理院从事抗疫和护理工作的加拿大军人书写的情况报告已经被提交给加拿大联邦政府、魁北克和安大略省政府。这些报告揭露了一些老人院存在着令人震惊的虐待老人的问题。

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RCI with Murray Brewster • CBC News

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