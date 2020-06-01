加拿大多个城市举行反种族主义示威游行

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大一些城市举行了反对种族歧视的示威后，星期一（6月1日），加拿大贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在每日简报会上发表了有关评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，有太多的加拿大人，对发生在边境另一端的事情是熟悉的，对黑人的歧视、系统性歧视、不公正， 在这里也是存在的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说，在周末，全国各地成千上万的人举行了和平游行示威，反对种族主义，加拿大人发出的信息是，对不公正的现象我们不会容忍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多接着说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我想对年轻的加拿大黑人说：我听到了你们的声音，我听到了你们的担心，你们的愤怒，你们的痛苦。你们说，这样的情景让你们想起被歧视的痛苦经历，我听到了，我在倾听你们的声音。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多还表示，联邦政府正在采取行动，打击一切形式的种族主义和仇恨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大大城市示威

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在美国多个城市因乔治·弗洛依德（George Floyd）之死发生暴力抗议示威后，加拿大的一些城市也举行了示威，反对种族歧视，抗议在美国明尼阿波利斯市发生的警察暴力和弗洛伊德的被杀害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上周六多伦多人在 Queen’s Park 示威 (Michael Charles Cole/CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上周六（5月30日），多伦多市举行了和平游行示威，示威者聚集在市中心，先是集会，之后游行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多警方说大约有 3500-4000 人参加，一切和平进行，没有出现任何暴力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在温哥华，星期日（5月31日），成千上万的人聚集在美术馆的外面，举着标语牌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华警方表示，大约有 3500人参加，一直和和平进行，没有逮捕任何人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华人星期日示威 (Darryl Dyck/Canadian Press)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国的抗议活动演变成暴力局面，从纽约到西雅图都发生了抢劫活动，警察与示威者发生暴力冲突，但温哥华示威活动的组织者之一 雅各布·卡伦德·普拉萨德（Jacob Callender-Prasad）对加拿大广播公司，在温哥华的示威活动中，公共安全是重中之重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们希望保持和平… 这不是破坏的时候，不是暴乱的时候，不是对我们的社区和周围的人不敬的时候，现在是显示和平的时候。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

普拉萨德还说，在疫情情况下，示威的组织者们要求有症状的人不要参加，并呼吁参加者保持距离，组织者们还对示威者们发放了口罩、手套和洗手液。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在蒙特利尔，星期日在市中心举行了反种族主义的示威活动。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

示威先是和平进行了大约三个小时，但在蒙特利尔警方宣布该集会非法后，有人开始向警察投掷抛射物，警察用胡椒喷雾和催泪瓦斯进行了回应。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

接着开始有人砸窗户，放火，星期一警方宣布，逮捕了 11人。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（CBC，Radio-Canad）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada