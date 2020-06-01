加拿大联邦政府加快发放资助市政当局的基建基金

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加拿大总理特鲁多星期一（6月1日）说，联邦政府将加快向各地市政府发放总额为22亿加元的基建基金，同时和各省政府就帮助市政府度过疫情难关加强合作。市政本属于所在省份政府的管辖范围。

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但是深受疫情影响的各地市长纷纷叫苦，认为这笔钱根本不够。温哥华市长斯图尔特（Kennedy Stewart）说，今年该市预计将因疫情损失3亿加元的财政收入。他已经不得不辞退1800名雇员。

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他提醒说，全国的经济目标是通过城市来实现的。他认为今天特鲁多宣布的资助只是“受欢迎的第一步”。

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加拿大市政联合会说，疫情的打击使全国各地的市政府面临总额在100到150亿加元的短期财政缺口。

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特鲁多表示，今年宣布的这笔资金将在本月到位。“这只是第一步。”

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（RCI with CBC News）

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