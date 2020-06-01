安省南部一些农场外籍工人集中爆发新冠疫情

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加拿大安大略省南部Norfolk County地区一个名叫Scotlynn Group农场的外籍工人发生COVID-19病毒肺炎集中爆发的疫情，有85名外籍工人新冠病毒检测阳性。

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当地卫生机构星期日证实，有5名外籍工人由于COVID-19病毒肺炎症状严重不得不入院治疗，另有25人出现COVID-19病毒肺炎症状。

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Scotlynn Group农场主要种植甜玉米，西瓜，芦笋和南瓜，其雇佣的外籍工人主要来自墨西哥。

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另据报道，上个星期安大略省伦敦市南部St. Thomas地区的Ontario Plants Propagation温室蔬菜农场也发生外籍工人COVID-19病毒肺炎集中爆发的疫情，有至少20名外籍工人新冠病毒检测阳性。

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此外，4月底安大略省南部Chatham-Kent地区的Greenhill Produce温室蔬菜农场发生COVID-19病毒肺炎集中爆发的疫情，40名工人感染新冠病毒。

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外籍工人由于在温室农场提供的宿舍中集中居住而容易感染新冠病毒肺炎。

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