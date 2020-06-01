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2020年6月1日，星期一，美国加利福尼亚州圣塔莫尼卡，志愿者们正在清理墙上的涂鸦。此前一天，针对5月25日在明尼阿波利斯警方拘留期间死亡的黑人乔治·弗洛伊德(George Floyd)的死亡引发了骚乱和抗议。(AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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