Volunteers clean graffiti from a Jamba Juice Monday, June 1, 2020, in Santa Monica, Calif., a day after unrest and protests over the death of George Floyd, a black man who died in police custody in Minneapolis on May 25. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

志愿者们正在清理墙上的涂鸦

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年6月1日（星期一）15:32

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2020年6月1日，星期一，美国加利福尼亚州圣塔莫尼卡，志愿者们正在清理墙上的涂鸦。此前一天，针对5月25日在明尼阿波利斯警方拘留期间死亡的黑人乔治·弗洛伊德(George Floyd)的死亡引发了骚乱和抗议。(AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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