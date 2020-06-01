没有被确诊的新冠肺炎患者：症状多样，可能需要更长时间恢复

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

随着新冠疫情在加拿大的进展，医学界和患者逐渐发现这种疾病的症状远不止最初人们了解的那几种，康复所需的时间也并不一定是两个星期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市民帕斯玛（Chandra Pasma）在接受CBC记者采访时说，3月中旬时，她忽然感到颈部和耳道内有烧灼感。这跟当时官方公布的新冠肺炎症状没有关系，她也就没有在意，但是几天后，她的丈夫突然感到极度疲劳，三个孩子也相继发烧，喉痛。一家人到现在还没有完全恢复。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

起初医学界以为新冠病毒攻击的只是呼吸道，但实际上身体的其他部位也会出现症状。有些患者的嗅觉和味觉丧失，有些人出现眩晕，失眠，或者无法集中精力。这是神经系统的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帕斯玛说，几个月来，她一直是旧的症状见好，新的症状又出现，例如胃部和腿上长皮疹。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界卫生组织最初根据对早期武汉病例的分析，认为新冠肺炎的康复期是两周。患者在两周内要么转为重症，要么痊愈。但是帕斯玛等人的经历显示，在这两类患者之外还存在大量没有被确诊的、症状不同、康复期长短不一的患者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

帕斯玛现在加入了一个新冠患者和康复者的网络组织“Body Politic”，同时她希望公共卫生部门对她这样的患者给予更多关注。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, Lauren Pelley)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada