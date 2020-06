特朗普宣布美国G7峰会延期、希望增加成员

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普表示,他决定推迟举办今年美国做东道主的7国首脑会议,不是在六月份而是在今年秋天再举行,比如在9月份纽约联合国大会前后,或者是在11月份美国总统大选投票结束后再举行。

特朗普在星期六从佛罗里达返回华盛顿时在空军一号总统专机上还表示,目前7国首脑会议的格局太陈旧、需要与时俱进,建议把G7变成G11,让俄罗斯、澳大利亚、韩国和印度也参加。

目前西方工业七国俱乐部成员国是美国、加拿大、法国、英国、德国、意大利和日本。

观察家们注意到,在特朗普上述讲话之前,德国总理默克尔的办公室星期六宣布,由于COVID-19病毒肺炎疫情默克尔将无法前来美国参加六月份在戴维营举行的七国领导人峰会,除非在今后几个星期内COVID-19病毒肺炎疫情能够有明显好转。

美国总统特朗普在今年三月曾经表示,由于COVID-19病毒肺炎肆虐世界,将取消原定6月份在首都华盛顿G7领导人现场参加的峰会,改成视频会议。但特朗普在5月份又提出,在COVID-19病毒肺炎疫情已基本得到控制的情况下,他计划6月份在美国总统度假地戴维营举办7国领导人峰会。

RCI with The Associated Press、CBC News

