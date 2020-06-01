示威抗议席卷美国全国，特鲁多：对黑人的种族歧视在加拿大同样存在

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美国黑人乔治.弗罗伊德（George Floyd）之死激起的示威抗议席卷美国全国。尽管各大城市实行宵禁并有国民警卫队协助当地警方维持秩序，星期天（5月31日）仍有多地发生暴力事件。白宫门前有超过千名示威者高呼口号，还有人在附近的一条街上点起一堆火。警方用催泪弹驱散人群。

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星期一凌晨在肯塔基州路易斯维尔市，有人向警察开火，警方在还击时射杀一名男子。目前尚不清楚死者是否就是开枪者。肯塔基州长贝希尔（Andy Beshear）已下令进行独立调查。

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在纽约等城市，一些人趁乱抢劫商店。纽约市警察局长在接受CBC采访时说，在曼哈顿苏豪区，一夜之间有上千人被逮捕。波士顿警察局在推特上发文说，入夜后的暴力活动造成7名警官受伤，21辆警车被烧，大约有40人被逮捕。

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这场大规模抗议活动和骚乱的直接起因是明尼阿波利斯市黑人弗罗伊德5月25日被警察当街跪压颈部后死亡。但是在此事之前，今年以来已经发生过至少两起引起全国关注的涉及种族歧视的事件。今年2月份在乔治亚州，两个白人开枪打死了正在跑步的黑人阿莫德.阿博利（Ahmaud Arbery）。也是在上个星期，一个名叫库珀的黑人男子在纽约中央公园提醒一个遛狗的白人女性拴好狗绳，遭对方报警称“一个非裔美国人“正在威胁她。

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弗罗伊德被警察用膝盖压住颈部的视频流传开后，全美各地的抗议示威愈演愈烈。至少有十二个州请求国民警卫队增援，有四千多人因抢劫，堵路或不遵守宵禁被拘留。

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弗罗伊德死后次日，对他实施逮捕的四名警察被开除。几天后，主要责任者肖万（Derek Chauvin）被指控三级谋杀罪名。视频显示他用膝盖压住弗罗伊德颈部超过八分钟。但示威者现在要求对另外三名示威者也提出刑事指控。

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这场示威抗议已经蔓延到加拿大等其他国家，引起全球关注。各大媒体的头版两个月多月来第一次被新冠疫情以外的话题占据。

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特鲁多：对黑人的种族歧视在加拿大同样存在

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这也是加拿大总理特鲁多在星期一的例行新闻发布会上谈到的第一个话题。他说，种族主义并不是美国独有的问题，它在加拿大同样存在。在反对种族歧视方面，“我们必须做得更好。”

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新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）也发出了类似呼吁。他尤其敦促加拿大警方在平等对待所有族裔方面加强培训和管理。

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辛格是印度裔锡克族。他在进入政界前是辩护律师。几年前他在一次采访中曾说，由于他的包头和肤色，常有警察把他当成嫌疑人，而不是律师。

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黑人为什么要遵守社会契约？

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特鲁多等加拿大政界人士都对抗议示威中发生的暴力行为提出了谴责。但是美国政治讽刺新闻节目主持人诺亚（Trevor Noah）提出了另一个看问题的角度。诺亚是出生在南非的黑人，被华人观众称为“崔娃”。他说，所谓社会，实际上就是大家为了在一起生活同意共同遵守某种契约。最应该遵守契约的、对其他人是否遵守契约影响最大的是这个社会的领导者。如果他们无视契约，黑人或者其他受到不公平对待的人就会想，我守了规矩又能怎样呢？

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他以艾米.库珀（Amy Cooper,在纽约中央公园报警称受到黑人威胁的女子)为例说，当她说“我要打911告诉他们，一个非裔美国人正在威胁我”的时候，她太清楚她的肤色会起到什么作用，她知道她作为一个白人和警察的关系，也知道对方作为黑人和警察的关系。

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他认为，目前发生在美国的事如同一副多米诺骨牌，一张倒下时压倒下一张，最终导致今天的局面。

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（RCI with CBC News, AP)

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