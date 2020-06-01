香港一名抗议者举着英国国民护照

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2020年6月1日，星期一，在香港，一名抗议者在一家购物中心举着英国国民护照，抗议中国对该市的国家安全立法。中国执政党共产党的喉舌说，美国终止给予香港的一些贸易特权的举措严重干涉了中国的内政，注定要失败。(AP Photo/Vincent Yu)

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