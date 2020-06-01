鲸鱼罕见造访蒙特利尔老港，而且来了就不走了

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刚过去的这个周末，一条座头鲸（humpback whale ）沿着圣劳伦斯河来到了蒙特利尔老港的水域，引发轰动。

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加拿大广播公司报道说，人们先是于上周初，在魁北克市的魁北克桥Pont de Québec附近发现这条鲸鱼，星期六早上，它就已经游到了蒙特利尔市的雅克-卡地亚桥 Jacques-Cartier Bridge下面，进入了老港的水域。

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2020年5月30日：一条座头鲸在蒙特利尔市老港 / PHOTO : RADIO-CANADA / DANIEL THOMAS

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第一次在老港看到座头鲸

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魁北克省海洋哺乳动物应急网络（Quebec Marine Mammal Emergency Network）的协调员罗伯特·米肖（Robert Michaud）说：

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这是非常非常罕见的，据当地海洋生物学家所知，这是座头鲸首次进入蒙特利尔的水域。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，2012年，老港来过一条白鲸（belugai），几年前还来过一条小须鲸（minke whale ），来了很快就走了，海豹倒是时不时就光顾一下蒙特利尔。

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在蒙特利尔老港呆了 3 天

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米肖说，不清楚这条鲸鱼为什么会沿着这条路线走，有可能是因追随鱼类而来到这里。

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他说，虽然是海洋动物，但鲸鱼可以在淡水中生存，不过蒙特利尔周围的食物和水都不那么 “健康”。

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PHOTO : RADIO-CANADA / DANIEL THOMAS

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疫情期间老港的船少了很多，，但还是有船只在航行，米肖说，所有船只必须和鲸鱼至少保持100米的距离，否则会被罚款。

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座头鲸是大型海洋哺乳动物之一，长达15米，魁北克海洋哺乳动物应急网络说，这条座头鲸大约2到3岁。

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星期一（6月1日）上午，这条座头鲸继续在蒙特利尔老港一带游来游去，专家们希望它能尽快 “回头”，返回魁省北部的 Tadoussac 地区，返回入海口。

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（Radio-Canada，CBC）

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