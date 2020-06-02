加拿大保守党党魁候选人6月中旬举行辩论

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报名参加竞选加拿大保守党党魁的4位候选人将在6月17日和18日以保持社交距离的方式举行视频辩论。

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加拿大保守党是联邦议会的官方反对党，在2019年联邦大选败选后时任党魁谢尔迫于压力辞职。目前角逐想成为下届保守党领袖的四位候选人Erin O’Toole、 Peter MacKay、Leslyn Lewis、和 Derek Sloan之中，Peter MacKay的胜算最高。

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在COVID-19病毒肺炎疫情下用传统的几千人参加党代会的方式举行竞选辩论缺乏安全性，所以保守党目前的计划是四位保守党领袖候选人虽然将前往多伦多参加竞选辩论，但每人呆在自己的房间里用视频方式进行辩论，辩论视频将在网上播出。

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如果届时新冠病毒肺炎疫情明显缓解，则这四位保守党党魁候选人会同台辩论，不过每人之间要保持至少两米的距离，而且仍然不会有现场观众。

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这两场视频辩论中6月17日第一场是英语辩论，6月18日第二场是法语辩论。

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麦凯Peter MacKay的竞选发言人承认麦凯会成为这次竞选辩论的众矢之的，但表示相信麦凯能够很好地应对来自其他候选人的攻击。

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加拿大政坛分析人士认为，麦凯的主要竞争对手是持更右翼观点的Erin O’Toole。

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RCI with Hannah Thibedeau • CBC News

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