加拿大进高等学府的年轻人近20年来增加了29%

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与20年前相比，加拿大进入高等学府学习的年轻人有明显增加。

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加拿大统计局周二（6月2日）公布了一个报告，报告说，在 2000/2001 年至 2018/2019 年这近 20 年期间，在加拿大 18-24 岁的年轻人中，上大专和大学的人数增了 29％，总比例达到 44％。

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其中上大学的人数更多，目前加拿大这个年龄组的年轻人有 56％ 进入大学接受教育。

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统计局还说，在加拿大的10 个省份中，有 3 个省的上升比例超过了全国平均水平：从2000-2018年，不列颠哥伦比亚省上大学的年轻人增加了 84％，阿尔伯塔省增加了 69％，安大略省增加了 58％。

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但是，在大西洋沿岸的 3 个省份，近 20 年来的变化似乎不太明显。

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在 2018-2019 年，新斯科舍省 18-24 岁的成年人上大学的比例为 39％，爱德华王子岛为 37％。新不伦瑞克省的这一比例为 34％，是加拿大最低的，与阿尔伯塔省持平。

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（Radio-Canada）

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