加英两国不赞同邀俄罗斯参加7国扩大会议

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在美国总统特朗普周末表示应该邀请俄罗斯等国家参加扩大的七国峰会之后，加拿大和英国都表示不想看到俄罗斯加入七国俱乐部。

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加拿大总理特鲁多则星期一在记者招待会上表示，加拿大不支持俄罗斯重返七国峰会，因为在俄罗斯军队几年前武力占领乌克兰克里米亚地区后7国峰会决定将俄罗斯排除在外；在俄罗斯仍然在漠视国际法规的情况下，不应该让俄国回到七国峰会。

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英国首相约翰逊的发言人星期一表示，英国不支持让俄罗斯成为七国峰会扩大会议的成员国，但美国作为今年七国峰会的东道主可以邀请某个国家客座列席七国峰会。

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俄国克里姆林宫发言人表示，俄罗斯需要得到进一步的信息，比如这次会议的举办方式、议题和日程，才能决定如何回复美国总统特朗普希望俄罗斯参加今年在华盛顿举行的7国峰会的建议；并表示目前已经有20国集团这一国际主要国家领导人的峰会，俄罗斯可以利用这个论坛讨论自己关心的国际事务。

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RCI with Thomson Reuters、 CBC News

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