多伦多公园 Trinity Bellwoods Park 设置的距离圈 (Evan Mitsui/CBC)

多伦多卫生官：若没保持社交距离，多伦多疫情会严重得多

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月2日（星期二）16:40

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多伦多市的卫生官员表示，如果市民们没有遵守公共卫生指令，COVID-19 的疫情会更糟，会夺去更多人的生命。

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多伦多卫生官艾琳·德维拉（Eileen de Villa）医生在市政厅周一举行的新闻发布会上说，COVID-19 彻底改变了我们的生活，我们已经失去了太多的朋友和亲人，但到目前为止，我们避免了更糟的情况。

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她说：

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如果您没有尽自己的责任，那我们可能会看到类似于世界其他地区的悲剧。但是我们还没有走出困境，我们需要继续保持警觉，往前走。

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根据多伦多市政厅的数据，截止到周一（6月1日）15点，多伦多市有 11513 个累计病例，其中 8783例痊愈，835人死亡，目前还有379人在医院中，83人在重症监护室。

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多伦多卫生局定于下周一开会，德维拉医生说，这次会议将讨论如何改进多伦多对疫情的应对措施。

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加强保护无家可归者

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多伦多的无家可归者在市中心 George Hislop Park 的帐篷 (Submitted by Greg Cook)

在下周一的会议上，多伦多卫生局还将讨论多伦多持续的阿片类毒品危机，卫生官艾琳·德维拉医生说，多伦多市面临着 “双重公共卫生危机”（疫情和阿片类毒品）。

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同时，多伦多市与大多伦多的慈善机构U nited Way Greater Toronto（UWGT）建立了合作伙伴关系，建立了一个新的工作小组，将在今后 6-12 个月内，专门帮助多伦多市应对无家可归者在疫情中面临的问题。

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这个工作小组将与社会机构、原住民社区、健康机构和公众进行网上咨询，了解应采取哪些措施，减缓 COVID-19 在避难所系统中的传播，保护无家可归的脆弱人群。

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（CBC）

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