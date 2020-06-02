(Bernice Kim/CBC)

过分洗手和消毒，是否会削弱你的免疫系统？

作者 黎黎 |
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发表 2020年6月2日（星期二）17:05

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新冠疫情，迫使人们不停地洗手，不停地对住所的各部位进行清洁消毒，如门把手、地面、厨房的台面、卫生间的各个角落等…

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那么，“太” 干净了，是否会削弱人的免疫系统呢？

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有些人给加拿大广播公司 CBC 提出了这一问题，CBC 则请卫生部门和专家们进行解答。

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无直接联系”

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加拿大卫生部在一封电子邮件中告诉加拿大广播公司，“没有科学证据” 表明，经常洗手、经常消毒环境，与丧失适应性免疫力之间存在直接联系。

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频繁洗手 /  (Indranil MukherJee/Getty Images)

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一些专家表示，尽管在这方面我们知道的还不多，但应该不会。

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安大略省北安大略医学院（Northern Ontario School of Medicine）的免疫学教授阿兰·西马德 （Alain Simard）说，的确有一些假设表明，接触不同而且基本无害的病原体有助于我们增强免疫力，但我并不认为频繁洗手和消毒会降低免疫力。

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温尼伯市专门研究传染病的病毒学家史蒂夫·塞里奥特（Steve Theriault）同意这种观点。

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他说，有些人处于远离人群和高度清洁的区域里，但他们并没有显现出免疫系统受损，国际空间站的宇航员就是一个例子。

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UBC 大学的微生物学和免疫学教授鲍勃·汉考克（Bob Hancock）说，尽管我们在过度的洗手和清洁，但我们吃的东西、周围的人、养的宠物，都在继续让我们接触到不同的病原体。

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他表示，总体来说，数月内频繁地洗手、消毒、保持社交距离，不可能破坏我们的身体在数十年中建立起来的免疫系统。

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（CBC）

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文章分类：健康
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