雪鸟特技飞机坠毁可能由于发动机吸入飞鸟

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加拿大空军调查人员在继续调查5月17日发生的雪鸟特技飞行队一架飞机起飞后在拉升阶段坠毁的事故。

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星期一公布的初步调查报告说，有目击者拍摄的视频显示飞机拉升时有飞鸟出现在飞机发动机右侧进气口附近，调查人员认为有可能是该飞鸟被飞机进气口的强大气流吸入、随后是飞机发动机熄火和飞机坠毁。

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这次雪鸟特技飞行队坠机事故的调查人员现在把调查的重点放在飞鸟被吸入飞机发动机进气口和飞行员紧急弹射逃生装置这两个问题上。

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飞鸟对起飞过程中飞机的安全构成的威胁是老大难问题，是飞行安全程序要考虑的一个重要因素。

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而飞行员紧急弹射逃生装置则是上世纪60年代制造的雪鸟特技飞机的一个缺陷，加拿大空军在决定延长CT-114 雪鸟特技飞机服役期限后已经决定改装新型弹射跳伞装置，但到目前为止仍然处于评估选择采用何种替代装置的阶段。

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5月17日星期日上午，加拿大军队雪鸟特技飞行表演队的一架飞机起飞后不久坠毁在不列颠哥伦比亚省Kamloops市的一个居民住宅区。机上两名成员被弹射出机舱，空军上尉、雪鸟飞行队公关事务官Jenn Casey身亡；驾驶该雪鸟飞机的空军上尉Richard MacDougall跳伞后重伤入院

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加拿大空军雪鸟特技飞行队5月初到5月17日在执行横贯加拿大、在主要城市上空进行特技飞行表演的任务，以在COVID-19病毒肺炎疫情中提振加拿大民众的士气。

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RCI with Murray Brewster • CBC News

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