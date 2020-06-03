发生骚乱时，为什么政府官员喜欢让“外部势力”背锅？

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美国明尼阿波利斯市黑人弗罗伊德之死在全美引发骚乱后，该市所在的明尼苏达州的州长沃尔兹（Tim Walz）在新闻发布会上表示，据他所知，在明尼阿波利斯市进行打砸抢劫的人当中最多只有20%是本地人。

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美国总统特朗普和明尼阿波利斯市长重复了这一说法。特朗普在上周六（5月30日）发推说，前一天晚上在明尼阿波利斯市抢劫商店的人有80%不是明尼苏达州居民。他们给勤劳正直的明尼阿波利斯居民造成了伤害。

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一些发生骚乱的其他州和市也发表了类似的声明。但是到目前为止，并没有证据能够证明这种“外部势力煽动暴乱”的说法。根据当地警方提供的数字，截止到本周二下午12点半，明尼阿波利斯市共有544人被逮捕，其中446人是明尼苏达州人，77人来自其他州，还有20多人被列为居住地不详。

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让外部势力背锅并不是从今天才开始

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约克大学法学院的的海蒂.马修斯（Heidi Matthews）说，让外来煽动者为暴力事件背锅这种做法由来已久。过去一百多年中，美国、加拿大和中国等国家都用过这一招。它让政府更容易采取严厉手段，打击对现存权力结构造成挑战的示威抗议活动。

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圣托马斯大学的非裔美国人历史学者约胡鲁.威廉姆斯（Yohuru Williams）说，在上世纪六十年代的美国民权运动中，许多地方的警长和政客都喜欢祭出外来煽动者当替罪羊。共产党是当时美国南方的种族隔离主义者在发生示威抗议时最喜欢用的替罪羊之一。

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威廉姆斯说，这是为了把人们的注意力从示威者的诉求上引开。现在一些美国官员也在做同样的事。不排除示威者当中确实有外来者，但是夸大他们的人数和作用，宣称打砸抢烧都是他们干的或煽动的。这是一种过去被多次使用过的“诱导转向法”，目的是淡化示威者反对种族歧视、反对警察暴力执法的诉求，给人们一种把暴徒抓起来就万事大吉的错觉。

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抗议活动有外来者参加很正常

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马修斯说，一个地方发生抗议示威时，确实会有别处的人来参加，而且他们的诉求可能会和本地的组织者不同。但你不能说从别的地方来参加示威就不合法。这是无视抗议的性质和激起人们愤怒的原因。实际上，有影响力的抗议活动经常是超越一镇一市，在整个州，全国甚至全世界发生。

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特朗普星期一晚上在白宫发表讲话时说，进行暴力活动的是“专业无政府主义者”和反法西斯组织。

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逮捕弗罗伊德的四名警官被指控，主要当事人罪名升级

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星期三，警官德里克.肖万（Derek Chauvin）的罪名被从三级谋杀改为二级谋杀。路人拍摄的视频显示，肖万用膝盖压住弗罗伊德的颈部达八分钟之久。另外三名协助他的警察被指控伙同谋杀。他们四人在事发次日已被开除。

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（RCI with CBC News, Andrea Bellemare, Jason Ho, AP)

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