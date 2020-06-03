加拿大总理特鲁多6月2日在记者招待会上遇到棘手问题 / THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

欲说还休：这个问题让特鲁多无语长考21秒

作者 方华 |
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发表 2020年6月3日（星期三）08:35

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加拿大联邦政府总理特鲁多在星期二的记者招待会上被一个问题难住，无语停顿了21秒后开始说话、但还是选择绕开问题。

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记者当时问特鲁多如何评论美国总统特朗普要动用军队平息暴力示威的威胁，这个问题显然让特鲁多感到难以应对。

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因为按照特鲁多政府的常规立场，应该谴责特朗普要动用军队平息暴力示威的言论；但特鲁多过去由于批评特朗普的政策而好几次受到特朗普的公开辱骂，这让特鲁多对这位不按常理出牌的美国总统有些忌惮。

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结果是在电视镜头下很有些尴尬地长长思考了21秒后，特鲁多终于开口说话。

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特鲁多说，美国发生的事情让人感到可怕和惊讶，现在是人们团结起来的时候、是倾听的时候、是了解的时候，过去几十年社会虽然在进步、但不公正的问题继续存在。

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当记者追问特鲁多他为什么不愿直接评论特朗普施政措施，特鲁多的回答是，作为加拿大总理他的重点是关注加拿大事务。

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特鲁多讲话时从头到尾避免提及特朗普的名字，也避免批评特朗普几天来处理黑人George Floyd死于警察暴力执法和随后发生众多美国城市示威和暴力骚乱问题的方式。

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不但特鲁多避免公开评论美国总统特朗普，他的副总理Chrystia Freeland也是以同样方式绕开记者的问题。

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在记者的追问下加拿大联邦政府副总理Chrystia Freeland说，她关心是加拿大事务，是加拿大人对自己国家的种族歧视问题缺乏重视。加拿大人应该先把自己国家的问题处理好，让民众认识到对黑人的歧视会造成的社会痛苦。

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