沃尔玛是加拿大民众喜爱光顾的零售店 / THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

沃尔玛关闭加拿大连锁店汽车维修保养业务

作者 方华 |
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发表 2020年6月3日（星期三）10:48

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加拿大消费者喜欢光顾的综合零售连锁店沃尔玛宣布，将不再提供汽车保养维修服务。

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沃尔玛在加拿大的连锁店中有上百个提供汽车换油保养、轮胎更换和快速维修服务，这些连锁店将停止提供汽车保养和维修服务。

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不过，有些沃尔玛商店将继续保持与Mr. Lube汽车保养维修连锁店的合作关系。

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沃尔玛公司在电子邮件中表示，沃尔玛停止106个商店原来提供的汽车保养维修服务是为了集中力量在快速增长的网上销售业务方面提供更好的服务，并同时确保在食品、消费品、保健品、健身产品、服装鞋帽和日用百货这些主打产品方面提供优质服务。

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沃尔玛停止加拿大商店的汽车保养维修业务会导致约550个工作职位被裁减。不过沃尔玛加拿大分公司表示，这些失去汽车维修保养工作的雇员中的绝大多数会得到公司内部其他岗位的工作。

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