沃尔玛关闭加拿大连锁店汽车维修保养业务

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大消费者喜欢光顾的综合零售连锁店沃尔玛宣布，将不再提供汽车保养维修服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沃尔玛在加拿大的连锁店中有上百个提供汽车换油保养、轮胎更换和快速维修服务，这些连锁店将停止提供汽车保养和维修服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，有些沃尔玛商店将继续保持与Mr. Lube汽车保养维修连锁店的合作关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沃尔玛公司在电子邮件中表示，沃尔玛停止106个商店原来提供的汽车保养维修服务是为了集中力量在快速增长的网上销售业务方面提供更好的服务，并同时确保在食品、消费品、保健品、健身产品、服装鞋帽和日用百货这些主打产品方面提供优质服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沃尔玛停止加拿大商店的汽车保养维修业务会导致约550个工作职位被裁减。不过沃尔玛加拿大分公司表示，这些失去汽车维修保养工作的雇员中的绝大多数会得到公司内部其他岗位的工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada