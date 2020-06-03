世界闻名的尼亚加拉瀑布以加拿大境内的马蹄形大瀑布最为壮观 / (AP Photo/The Canadian Press, Nathan Denette)
疫情下加拿大鼓励民众不出国而在国内旅游
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每年的夏季是加拿大人喜欢的度假旅游季节，但今年在COVID-19病毒肺炎仍然泛滥的情况下，想度假的加拿大人对应该去哪里、和应该如何度假感到困惑。
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而加拿大联邦政府出于保护加拿大人健康和帮助加拿大陷入萧条的旅游业的考虑，鼓励加拿大人优先考虑在国内旅游。
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为此，加拿大联邦政府拨出大笔资金用于促进国内旅游，其中包括把原定用于在国外广告招揽国际游客来加拿大旅游的3千万加元用于在加拿大国内做旅游广告，向加拿大人介绍自家的旅游美景。
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另有4千万加元的资金被拨给安大略省和加拿大西部省份的旅游业。
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加拿大联邦政府还在与魁北克省和东部大西洋沿岸省份讨论如何帮助、以及拨出多少款项推动当地旅游业的问题。
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加拿大旅游业协会会长Charlotte Bell指出，特鲁多政府对加拿大旅游业提供的拨款是向正确方向迈出的一步，但需要继续听取旅游业的建议以制定出振兴加拿大旅游业的长期性计划；因为旅游业是加拿大经济重要的组成部分，一年为加拿大经济贡献的GDP至少是1千亿加元，提供了180万个就业岗位。
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