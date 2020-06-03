英国首相约翰逊：英国会向持有英国国民海外护照的香港人提供移民方便

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星期三（6月3日）， 香港特首林郑月娥率特区政府律政司、警务处和保安局等部门的负责人前往北京“访问”。同一天，英国首相约翰逊（Boris Johnson）表示，如有必要，英国政府将帮助持有英国国民海外护照的香港人定居英国。

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中国全国人大5月28日通过制定香港版国安法的决议，引起港人的担忧和抗议。约翰逊在《南华早报》上撰文说：“许多香港人担心他们的生活方式 — 中国政府承诺维护的生活方式 — 受到威胁。如果中国政府的做法使他们的担忧成真，英国不会心安理得地耸耸肩走开。”

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在香港的745万人口中有35万人持有BNO护照，即英国国民海外护照，另外还有250万人有资格提出申请。BNO护照持有者可以免签证进入英国并居留半年。约翰逊说，如果中国在香港实施港版国安法，英国政府将修改移民法规，把BNO护照持有者在英居留的时间延长至一年，并允许续签，同时给予他们在英国工作的权利，为他们申请英国国籍提供方便。

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约翰逊还说，这将是英国签证制度有史以来最大的改变。他希望事情不要发展到这一步。

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有至少30万加拿大公民住在香港。

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（RCI with AP）

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