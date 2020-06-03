英国首相约翰逊表示，如有必要将修改签证规定，为港人定居英国提供方便（ Christopher Furlong/Getty Images)

英国首相约翰逊：英国会向持有英国国民海外护照的香港人提供移民方便

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月3日（星期三）13:27

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三（6月3日）， 香港特首林郑月娥率特区政府律政司、警务处和保安局等部门的负责人前往北京“访问”。同一天，英国首相约翰逊（Boris Johnson）表示，如有必要，英国政府将帮助持有英国国民海外护照的香港人定居英国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国全国人大5月28日通过制定香港版国安法的决议，引起港人的担忧和抗议。约翰逊在《南华早报》上撰文说：“许多香港人担心他们的生活方式 — 中国政府承诺维护的生活方式 — 受到威胁。如果中国政府的做法使他们的担忧成真，英国不会心安理得地耸耸肩走开。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在香港的745万人口中有35万人持有BNO护照，即英国国民海外护照，另外还有250万人有资格提出申请。BNO护照持有者可以免签证进入英国并居留半年。约翰逊说，如果中国在香港实施港版国安法，英国政府将修改移民法规，把BNO护照持有者在英居留的时间延长至一年，并允许续签，同时给予他们在英国工作的权利，为他们申请英国国籍提供方便。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

约翰逊还说，这将是英国签证制度有史以来最大的改变。他希望事情不要发展到这一步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有至少30万加拿大公民住在香港。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with AP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港国安法是否意味着“一国一制”？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港市民周末举行示威游行反对港版国安法

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港警方三十年来首次禁止六四烛光守夜，但组织者称活动将如期进行

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：国际移民与难民
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

困于室内 - 照片里我们的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Les quatre ex-policiers impliqués dans la mort de George Floyd inculpésBrutalité policière : Barack Obama s’adresse aux AméricainsMort de George Floyd : que signifient les accusations contre Derek Chauvin?Sauvegarde du patrimoine : Québec manque à ses devoirsTrudeau accusé de manquer de courage face à TrumpRelance économique : Québec mise sur les maisons des aînés et les infrastructuresCette photo où Hitler est comparé à Trump a été manipuléeL’hydroxychloroquine n’est pas efficace pour prévenir la COVID-19, conclut une étudeUne « DPJ » des aînés : l'IRIS fait des propositions pour un Québec vieillissantLa présence de personnel d’agence mal formé en CHSLD, c’est inacceptable, dit Legault
Barack Obama to address George Floyd's death in virtual town hall todayHydroxychloroquine fails to prevent COVID-19 in those at high risk, trial showsCOVID-19 has caused spike in security guard hiring. Here's what the job's been likeGarneau expands required use of face masks on planes, trains, ships and transitFamily of Regis Korchinski-Paquet puts interview with police watchdog 'on hold' after leak by 'sources'Trump to ban Chinese passenger planes from coming to U.S. as of June 16Supreme Court goes Zoom: court to start virtual hearings during pandemic closureSearch concludes for crashed chopper and lost Canadian service membersU.S. defence secretary doesn't want to use historic legislation to quell protestsIndigenous women's organization gives Ottawa failing grade on its MMIWG response